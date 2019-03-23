Зеленский предложил создать на Украине канал на русском языке

По замыслу Зеленского, канал будет вещать в Крыму и на Донбассе Владимир Зеленский, Instagram

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский предложил создать украинский телеканал, который будет вещать на русском языке. По замыслу артиста, канал будет транслироваться в Крыму и на Донбассе.

«Нужно сделать русскоязычный мощный канал, который был бы международным. Он бы вещал на территорию Крыма, на территорию Донецка и Луганска, на территорию США, Европы и Израиля», — приводит News.ru слова Зеленского. Телеканал, по мнению шоумена, должен опровергать утверждение о том, что у жителей Крыма и Донбасса «хотят отобрать русский язык».

Ранее Зеленский заявил, что для возвращения Крыма в состав Украины в России должна смениться власть. Четкого плана возвращения полуострова в случае победы на выборах у Зеленского нет. Напомним, шоумен в течение нескольких месяцев лидирует в избирательной гонке на Украине. На выборах 31 марта за Зеленского готовы отдать голоса 34% украинцев.