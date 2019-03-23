Наталия Орейро попросила у Путина российский паспорт. ВИДЕО

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
23 марта 2019 в 13:47
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Орейро пообещала стать «более русской», чем Жерар ДепардьеФото: «Вечерний Ургант», Instagram

Уругвайская певица Наталия Орейро в эфире шоу «Вечерний Ургант» выразила желание получить паспорт гражданина РФ. С такой просьбой она обратилась к президенту России Владимиру Путину.

Отвечая на вопросы ведущего Ивана Урганта, певица рассказала, что была в России, по меньшей мере, 15 раз, и чтобы окончательно стать русской ей осталось получить документ гражданина РФ. «Мне остается только, чтобы Путин выдал российский паспорт», — заявила Орейро.

Артистка в шутку пообещала, что будет «более русской», чем актер Жерар Депардье. Напомним, в 2013 году француз получил российский паспорт. Указ о предоставлении Депардье гражданства России подписал Владимир Путин.

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