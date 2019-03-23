Уругвайская певица Наталия Орейро в эфире шоу «Вечерний Ургант» выразила желание получить паспорт гражданина РФ. С такой просьбой она обратилась к президенту России Владимиру Путину.
Отвечая на вопросы ведущего Ивана Урганта, певица рассказала, что была в России, по меньшей мере, 15 раз, и чтобы окончательно стать русской ей осталось получить документ гражданина РФ. «Мне остается только, чтобы Путин выдал российский паспорт», — заявила Орейро.
Артистка в шутку пообещала, что будет «более русской», чем актер Жерар Депардье. Напомним, в 2013 году француз получил российский паспорт. Указ о предоставлении Депардье гражданства России подписал Владимир Путин.