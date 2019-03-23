Новый челябинский губернатор нашел способ защититься от фейков в соцсетях

Текслер не всегда будет вести аккаунт в Instagram сам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер нашел способ защититься от фейков в социальных сетях. Он завел официальный аккаунт в Instagram. Подлинность профиля «URA.RU» подтвердили в пресс-службе правительства региона.

«Да, это настоящий аккаунт Алексея Леонидовича», — заявили в пресс-службе. Ранее появившиеся аккаунты Instagram и каналы в Telegram от имени Текслера как врио губернатора были фальшивыми.

«Уважаемые друзья! Это — мой единственный официальный аккаунт. Его буду вести как я, так и члены моей команды», — написал Текслер в своем первом посте в новом профиле. То, что он не всегда будет вести этот аккаунт сам, врио губернатор объяснил тем, что у него много «других первоочередных задач». Однако отметил, что взаимодействие с россиянами в социальных сетях также важно.

Врио главы Челябинской области объяснил, что отличить его собственные публикации от постов команды можно будет по хэштэгам: #Текслер и #КомандаТекслера. Губернатор пообещал, что все комментарии и обращения в директ не останутся без внимания. Помимо этого, Текслер обратился к пользователям за помощью. Он попросил уральцев рассказать о проблемных и недооцененных объектах региона, а также назвать «места силы» и объекты гордости. «Это касается не только и не столько общеизвестных даже на федеральном уровне проблемных зон региона», — отметил он.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Instagram заблокировали несколько фэйковых аккаунтов от имени врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера, а также Telegram-каналов с его именем. Пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин подтвердил «URA.RU», что все профили были ненастоящими.