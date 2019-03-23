На Площади обороны в Екатеринбурге в субботу, 23 марта, прошел согласованный пикет в защиту свободного Рунета. В акции протеста против закона об изоляции российского сегмента интернета приняло участие менее 100 человек, передает корреспондент «URA.RU» с места событий.
В пикете по данным корреспондента агентства, приняло участие около 50 человек. Среди них есть как молодежь, так и люди более зрелого возраста. Они держали плакаты, высмеивающие законопроект об «устойчивом Рунете». Также на мероприятии были замечены представители оппозиционных «Парнаса» и «Яблока».
На мероприятии также были замечены представители властей. Так, в митинге приняла участие депутат гордумы Асбеста от КПРФ Наталья Крылова. «Нас хотят отрезать от интернета. Я выражаю огромный протест этому и выношу предостережение действующей власти», — заявила депутат.
Данные о численности пикета на момент публикации уточнить не удалось. В правоохранительных органах посоветовали узнать данные в Департаменте информполитики Свердловской области. Там пообещали позже прокомментировать ситуацию.
Ранее подобный митинг прошел в Москве. Однако и там собрать большое количество участников организаторам акции не удалось. Госдума, напомним, в первом чтении приняла закон об «устойчивости Рунета», который внес сенатор Андрей Клишас. Документ предполагает создание инфраструктуры, которая обеспечит работоспособность интернет-ресурсов России при отключении от зарубежных корневых серверов.