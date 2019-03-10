Дуров мог показать властям свою значимость, но упустил возможность Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Telegram в России пытаются заблокировать

Большое число участников митинга против изоляции российского сегмента Интернета могло помочь основателю соцсети «ВКонтакте» и создателю мессенджера Telegram Павлу Дурову показать российским властям масштабы своего влияния на россиян. Однако неудачная акция протеста продемонстрировала снижение его авторитета, чем и воспользуется власть для того, чтобы закрыть Telegram, считает директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«Митинг против изоляции Рунета был последним шансом Дурова показать свою значимость и влияние на общественное мнение. Однако после его призывов прийти на это мероприятие (откровенно неудачное в сравнении с прошлогодним) власть возьмется и за него, и за Telegram. Предполагаю, мессенджер, которым пользуются в том числе и высокопоставленные чиновники, теперь могут и вовсе закрыть», — заявил политолог в беседе с корреспондентом «URA.RU».

Между тем, сам Дуров доволен результатами акции. «На сегодняшний митинг за свободный интернет в Москве пришло более 15 тысяч человек. Несмотря на противодействие, митинг стал одним из самых массовых в России за последние семь лет», — написал он у себя в Telegram. Кроме того, Дуров анонсировал конкурсы, победители которых смогут претендовать на работу в команде разработчиков Telegram.

По официальным данным МВД, годом ранее столичный митинг против блокировки Telegram собрал 7,5 тысяч человек. В этот раз на акцию в защиту свободного интернета в Москве вышли 6,5 тысяч участников.

Напомним, что 10 марта в Москве, Воронеже и Хабаровске прошли согласованные митинги против закона об изоляции российского сегмента Интернета. Участники призывали российские власти отказаться от планов создать «устойчивый Рунет», законопроект о создании которого в первом чтении уже приняли депутаты Госдумы. Выйти на митинг призывал в том числе и Павел Дуров. По сообщениям СМИ, на акции протеста задержали около 15 человек.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян уже обвинила организаторов митинга в нарушении УК РФ. «Съемочную группу RT не пустили на митинг, тем самым нарушив ст. 144 УК РФ — воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов», — сообщила Симоньян на своей странице в Telegram.