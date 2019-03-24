Домен имени Назарбаева предлагают купить за 12 миллионов

На российской бирже сайтов Telderi появился лот о продаже доменного имени nur-sultan.kz. Домен с новым названием столицы Казахстана города Нур-Султан предлагают купить за 4,2 миллиона рублей.
Объявление разместил пользователь с ником kayrat89. «Уважаемые потенциальные покупатели, 4,2 миллиона рублей — это начальная цена. А 12,48 миллионов рублей — это та цена, за которую домен будет продан в ту же минуту, когда предложат эту сумму», — написал продавец.
Отмечается, что он приобрел домен 20 марта — в тот же день, когда президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу страны Астану в Нур-Султан. По словам самого продавца, домен «отлично подойдет для Акимата (органа исполнительной власти в Казахстане — прим. ред.), туркомпании, новостного портала или столичного интернет магазина».
Напомним, 23 марта столица Казахстана Астана была официально переименована в Нур-Султан. С предложением переименовать город в честь бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева 20 марта выступил действующий глава республики Касым-Жомарт Токаев.
Ранее аэропорт Астаны (ныне Нур-Султан) был переименован в честь тогда еще президента Нурсултана Назарбаева, напоминает ИА FlashSiberia. Документ был подписан в 2016 году.