Жители столицы Камчатки посмеялись над зданием правительства, заваленным тухлой рыбой

Мэр Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко написал на своей странице в Facebook о случайно рассыпавшихся напротив здания правительства Камчатского края восьми тоннах рыбных голов. Другие пользователи, прокомментировавшие инцидент, посчитали, что это была символичная политическая акция.
«При чем тут политика? В первую очередь это исторический центр города. Элементарное разгильдяйство водителя и самой рыбной компании», — уверен Иваненко. «Это политика! Это не случайность. Толстый намек, что рыба гниет с головы, раз кучу тухлых рыбьих голов вывалили у краевого правительства. Если бы такое произошло на дачах, ни в жизнь бы не нашли виновника», — написал в ответ мэру один из жителей Петропавловска-Камчатского Вадим Герц. «Если бы за рулем был бы я, то уже сидел СИЗО, а так, в общем, никакой политики», — прокомментировал другой горожанин Алексей Николаев.
Ранее Виталий Иваненко рассказал, что из-за поломки грузовика с рыбными отходами площадь перед правительством Камчатского края оказалась завалена рыбой. Виновные были установлены в течение 15 минут. Мэр уточнил, что организации, допустившей инцидент, грозит штраф в размере до 150 тысяч рублей. По словам главы Петропавловска-Камчатского, последствия произошедшего уже «практически ликвидированы».