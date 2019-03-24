23 марта 2019

Жители столицы Камчатки посмеялись над зданием правительства, заваленным тухлой рыбой

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
24 марта 2019 в 10:51
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Чемпионат по зимней рыбалке. Пермь, зимняя рыбалка, рыба
По мнению жителей Петропавловска-Камчатского, выброс рыбных голов — спланированная политическая акцияФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Мэр Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко написал на своей странице в Facebook о случайно рассыпавшихся напротив здания правительства Камчатского края восьми тоннах рыбных голов. Другие пользователи, прокомментировавшие инцидент, посчитали, что это была символичная политическая акция.

«При чем тут политика? В первую очередь это исторический центр города. Элементарное разгильдяйство водителя и самой рыбной компании», — уверен Иваненко. «Это политика! Это не случайность. Толстый намек, что рыба гниет с головы, раз кучу тухлых рыбьих голов вывалили у краевого правительства. Если бы такое произошло на дачах, ни в жизнь бы не нашли виновника», — написал в ответ мэру один из жителей Петропавловска-Камчатского Вадим Герц. «Если бы за рулем был бы я, то уже сидел СИЗО, а так, в общем, никакой политики», — прокомментировал другой горожанин Алексей Николаев.

Ранее Виталий Иваненко рассказал, что из-за поломки грузовика с рыбными отходами площадь перед правительством Камчатского края оказалась завалена рыбой. Виновные были установлены в течение 15 минут. Мэр уточнил, что организации, допустившей инцидент, грозит штраф в размере до 150 тысяч рублей. По словам главы Петропавловска-Камчатского, последствия произошедшего уже «практически ликвидированы».

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