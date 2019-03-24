Челябинскому экс-омбудсмену предъявили обвинения по делу о мошенничестве

Бывшему уполномоченному по правам человека в Челябинской области Алексею Севастьянову предъявили обвинение по делу о мошенничестве. Об этом рассказал сам экс-омбудсмен на своей странице в Facebook.
«Друзья вот я и стал обвиняемый по своему делу. Суть обвинений в том, что я даже учился на фермера только с целью похитить бюджетные средства. Я не знаю, как защищаться от такого», — пояснил Алексей Севастьянов. В доказательства своих слов он приложил постановление о привлечении к уголовному делу.
Экс-омбудсмена подозревают в попытке обманом получить субсидию в три млн рублей на развитие фермерского хозяйства. Силовики возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30 — ч.4 ст. 159 УК РФ (покушение на крупное мошенничество). Бывший уполномоченный по правам человека в Челябинской области Алексей Севастьянов задержан в Москве и этапирован в Челябинск.
Севастьянов уверяет, что собирался заниматься сельским хозяйством, однако оставил идею после отказа в субсидии. По мнению представителя Совета по правам человека при президенте РФ Андрея Бабушкина, претензии к Севастьянову надуманные и речь идет о «заказе». Сам бывший уполномоченный собирается свое задержание оспорить.