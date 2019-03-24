Помощница Семенович высказалась о ее лечении после смерти Началовой

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
24 марта 2019 в 15:06
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Открытие ресторана
Пиар-менеджер Семенович: «С Анной все хорошо»Фото: Александра Игнатюк © URA.RU

Информация об обследовании бывшей солистки группы «Блестящие» Анны Семенович после смерти певицы Юлии Началовой оказалась ложной. Об этом «URA.RU» сообщила пиар-менеджер артистки Анна Кружель.

«Это все полная чушь. С Анной все хорошо», — сказала Кружель в телефонном разговоре корреспонденту информагентства.

Ранее в эфире шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!» певец Николай Басков сообщил о планах Семенович лечь в больницу и пройти полное обследование после смерти певицы Юлии Началовой, которая скончалась 16 марта на 39-м году жизни. Причиной ее гибели стала остановка сердца, которую спровоцировал сильный абсцесс. Артистка до последнего не шла к врачам и занималась самолечением.

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