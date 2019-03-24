Новый челябинский губернатор удивился активности на своей странице в Instagram

По словам Текслера, он прочитал все комментарии под первым постом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Новая власть в Челябинской области

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер только вчера завел официальный аккаунт Instagram, на который уже подписались 15,5 тысяч человек. Первый пост за сутки набрал 4,5 тысяч лайков и 1,3 тысячи комментариев. Во второй публикации, выложенной 24 марта, Текслер удивился активности в его профиле.

«Вас больше 15 тысяч, комментариев — больше тысячи. И это за сутки с небольшим! Неожиданно», — написал врио губернатора. Также он обрадовался, что многие люди решили поделиться своим мнением о Челябинской области.

Вчера в своем первом посте Текслер попросил граждан рассказать о проблемных и недооцененных объектах региона, а также назвать «места силы» и объекты гордости. Уже сегодня глава Челябинской области написал, что больше тысячи человек откликнулись на его просьбу. Текслер поблагодарил пользователей, рассказавших, где, на их взгляд, скрыты основные проблемы региона и на какие объекты стоит обратить внимание.

«Вы дали мне огромную пищу для размышлений, расстановки приоритетов и дальнейших действий», — обратился Текслер к подписчикам. По словам врио губернатора, он лично прочитал все комментарии под первым постом. Также он рассказал, что планирует «для начала» провести 25 марта встречу с руководством областного центра.

Ране «URA.RU» сообщало, что Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер 23 марта завел официальный аккаунт в Instagram и таким образом защитился от своих «двойников» в социальных сетях. Подлинность страницы «URA.RU» подтвердили в пресс-службе правительства региона.