24 марта 2019
23 марта 2019
22 марта 2019

Новый челябинский губернатор меняет рабочие графики подчиненных

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
25 марта 2019 в 08:49
Размер текста
-
17
+
Рабочая поездка врио губернатора Алексея Текслера в Коркино и Полетаево. Челябинская область, текслер алексей
Утро понедельника начнется у Алексея Текслера с совещанияФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Новая власть в Челябинской области

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер начнет рабочий день 25 марта со своего первого аппаратного совещания в новой должности, сообщили «URA.RU» собственные источники. Это меняет график работы правительства, установленный прежними руководителями. Ранее «аппаратки» проводились в полдень.

«Утро понедельника в резиденции начнется с аппаратного совещания у врио губернатора. Пока неясно, будет ли так всегда», — рассказал источник. На «аппаратку» к руководителю области приходят его заместители, министры, начальники главных управлений, мэр Челябинска, а также председатели Законодательного собрания и Контрольно-счетной палаты региона.

На 25 марта у Текслера запланирована встреча с руководством Челябинска, о чем он сообщил накануне на своей официальной странице в Instagram. В аккаунт тут же посыпались жалобы, особенно на состояние областного центра, и возможность выставлять новые комментарии была временно приостановлена.

Алексей Текслер был назначен врио губернатора Челябинской области президентом России Владимиром Путиным 19 марта, после отставки с поста руководителя региона Бориса Дубровского. Ранее Текслер занимал пост первого заместителя министра энергетики РФ. 20 марта он прибыл в Челябинск. До конца недели врио губернатора встретился с несколькими руководителями силовых структур, побывал в Коркинском и Сосновском районах. Он также проводит собеседования с вице-губернаторами и министрами, пока работающими в статусе «и.о».

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...