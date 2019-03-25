Новый челябинский губернатор меняет рабочие графики подчиненных

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер начнет рабочий день 25 марта со своего первого аппаратного совещания в новой должности, сообщили «URA.RU» собственные источники. Это меняет график работы правительства, установленный прежними руководителями. Ранее «аппаратки» проводились в полдень.
«Утро понедельника в резиденции начнется с аппаратного совещания у врио губернатора. Пока неясно, будет ли так всегда», — рассказал источник. На «аппаратку» к руководителю области приходят его заместители, министры, начальники главных управлений, мэр Челябинска, а также председатели Законодательного собрания и Контрольно-счетной палаты региона.
На 25 марта у Текслера запланирована встреча с руководством Челябинска, о чем он сообщил накануне на своей официальной странице в Instagram. В аккаунт тут же посыпались жалобы, особенно на состояние областного центра, и возможность выставлять новые комментарии была временно приостановлена.
Алексей Текслер был назначен врио губернатора Челябинской области президентом России Владимиром Путиным 19 марта, после отставки с поста руководителя региона Бориса Дубровского. Ранее Текслер занимал пост первого заместителя министра энергетики РФ. 20 марта он прибыл в Челябинск. До конца недели врио губернатора встретился с несколькими руководителями силовых структур, побывал в Коркинском и Сосновском районах. Он также проводит собеседования с вице-губернаторами и министрами, пока работающими в статусе «и.о».