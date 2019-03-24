В Кремле рассказали, как проходит рабочий день Путина

Анастасия Шипицина
© Служба новостей «URA.RU»
24 марта 2019 в 19:41
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Путин , герасимов валерий, путин владимир
День президента заканчивается телефонными звонками или проведением селекторных совещанийФото: Официальный сайт Президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин проводит рабочий день. В интервью программе «Москва. Кремль. Путин» он заявил, что в начале дня глава государства получает «апдейт» — новую информацию, а уже потом начинается публичная часть работы.

«Сам получает для себя какой-то апдейт и по внутренним делам в первую очередь, и по международным. Потом идет публичная часть рабочего дня», — приводит слова Пескова РИА «Новости». По его словам, информацию президент получает по линии разных ведомств через телефонные звонки. Также к нему приходят ближайшие помощники. В зависимости от ситуации он сам звонит или вызывает министров и руководителей разных ведомств, чтобы задать интересующие вопросы.

Песков отметил, что заканчивается день главы государства телефонными звонками или проведением совещаний с несколькими участниками с помощью телефонной или видеосвязи. «У него пульт на столе, и он может моментально несколько человек вывести на общую связь и провести такое сиюминутное совещание», — объяснил пресс-секретарь президента.

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