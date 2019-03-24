В программе «Вести недели» на телеканале «Россия-1» ведущий Дмитрий Киселев рассказал о пятерых врио губернаторов, которых на днях назначил президент России Владимир Путин. Особое внимание Киселев уделил двум уральцам — Алексею Текслеру и Денису Паслеру.
Авторы программы «Вести недели» подчеркнули, что новый глава Челябинской области Текслер сразу обратил внимание на проблемы региона. «Когда ему предложили программу объезда территорий, списку достижений политик предпочел проблемные места», — заявили авторы программы. «Кортеж развернул и поехал к поселкам, вокруг которых свалки горят», — пояснили на «России-1» и напомнили, что Текслер «отказал в переназначении министру, отвечающему за дороги региона».
Киселев рассказал также о врио главы Оренбургской области Паслере, который ранее пять лет возглавлял правительство Свердловской области. «Управленец с опытом работы в бизнесе и на госслужбе», — описали Паслера на «России-1». «Только вместе можно решить те задачи, которые перед нами стоят», — напомнили авторы «Вестей недели» слова Паслера, сказанные им после вступления в новую должность.
О том, как Текслер «сломал» расчеты чиновников, ранее писало и «URA.RU». Агентство также сообщало, что ответственный за челябинские дороги Дмитрий Микулик, фигурирующий в деле о картельном сговоре экс-губернатора Дубровского, был уволен за утрату доверия.
Сюжет о новых губернаторах начинается с 1:28:00