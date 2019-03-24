Ксения Собчак и Мария Кожевникова поругались из-за эротического фото

Журналист и телеведущая Ксения Собчак поссорилась с актрисой и экс-депутатом Госдумы Марией Кожевниковой. Поводом для скандала, как рассказала звезда сериала «Универ», стало ее интимное фото.
Ситуацию Кожевникова объяснила в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ. Актриса вспомнила случай, который произошел после того, как она стала депутатом Госдумы. Тогда Собчак якобы выложила в соцсети фото Кожевникой в нижнем белье. Кроме того, телеведущая якобы сделала оскорбительную матерную подпись к снимку. «Она писала мне матерные сообщения, что тем местом, которое здесь видно, я попала в Государственную думу», — в эфире программы пожаловалась Кожевникова. Она добавила, что несколько лет спустя Собчак даже попыталась помириться. Но тогда актриса отвергла предложение телеведущей.
Собчак быстро отреагировала на заявление Кожевниковой. «Я действительно написала что-то в стиле „интересно, как затейливо попала в Госдуму Мария Кожевникова?“ и разместила одно из ее эротических фото», — призналась Собчак на личной странице в Instagram. «Я не понимаю, почему высший законодательный орган стал местом скопления актрис, спортсменов и певцов», — недоумевала Собчак. Телеведущая также напомнила, что спустя некоторое время хотела взять у Кожевниковой интервью. «Но народные избранники у нас почему-то до ужаса боятся прямых вопросов», — резюмировала Собчак.
Ранее Кожевникова радовала поклонников откровенными фото. Звезда «Универа» даже попала в рейтинг самых сексуальных россиянок по версии журнала Maxim.