23:08 23 декабря 2017 1

Ирина Шейк остается самой популярной среди уральских красавиц Фото: depositphotos.com

Мужской журнал Maxim на основе опроса составил рейтинг самых сексуальный россиянок 2017 года. Уральские красавицы пробились в первую десятку.

По версии мужского журнала лидерство в рейтинге удержали актриса Наталья Рудова (в прошлом году была на второй строке), следом за ней идет певица Вера Брежнева (была лидером 2016 года) и третье место заняла ведущая «Орла и решки» Регина Тодоренко (2016 год — 12-е место).

Далее места поделили между собой самые красивые девушки, имеющие отношение к Уралу. Четвертое место законно принадлежит молодой маме, супер-модели из Еманжелинска Ирине Шейк (в прошлом году у нее было третье место). Отличилась в рейтинге подопечная продюсера Макса Фадеева, солистка группы Serebro Ольга Серябкина. Она занимает почетную пятую строчку (в 2016-м году была лишь девятой). «Сейчас она держит флаг дежурной сексапильной девичьей группы. И держит так высоко, что его видно издалека и читателям, и жюри», — отмечают составители рейтинга. Еще одна красотка, уроженка Кургана, экс-солистка группы Serebro Елена Темникова расположилась на восьмой строке. Ей мужчины подарили свои голоса за клип «Ревность», в котором «кувалдой крошат автомобили».

1/12 Ирина Шейк Фото: журнал Maxim

Пермская актриса, звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер тоже заслужила высокую оценку мужчин и перескочила по сравнению с прошлым годом сразу 10 ступеней: в этот раз у нее 14-е место. Ее коллега по цеху, также пермячка Екатерина Шпица, тоже оказалась высоко оценена мужчинами — 26-е место (2016-й год — 42 место). «Катя прославилась в „Экипаже“, а в этом году мы заметили ее в „Елках-5“. Занятость в театре не мешает ей бурно участвовать в фестивалях, литературных чтениях и телепроектах», — хвалят Шпицу авторы рейтинга.

Тюменская модель, вторая «Вице-мисс России 2012 года» и на данный момент одна из самых популярных россиянок в «Инстаграме» Алена Шишкова тоже была оценена по достоинству. Экс-подруга Тимати поднялась в рейтинге с 41 на 34 место. Пловчиха Юлия Ефимова, ранее представлявшая на соревнованиях самого разного уровня Тюменскую область, оказалась на 74-м месте списка самых сексуальных женщин России.

Свердловская красавица Юлия Михалкова, которая не дает покоя многим мужчинам благодаря своему искрометному юмору, сдала позиции, опустившись с 44 на 80 место. Но все же сумела обойти в рейтинге столичных красоток. Например, Ольга Бузова, о которой сейчас много говорят, только на 87-м месте. Следом за Бузовой идет уроженка ХМАО, самая красивая теннисистка планеты Мария Шарапова.

Отметим, что в рейтинг также попали экс-депутат Госдумы Мария Кожевникова, которая недавно стала мамой третьего ребенка, а также действующий депутат Наталья Поклонская — в рейтинге она заняла 96-е место.