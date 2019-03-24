Сборная России разгромила команду Казахстана в отборочном матче к Евро-2020

Кирилл Егоров
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24 марта 2019 в 21:43
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Одним из голов отличился Артем Дзюба (архивное фото)Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На стадионе «Астана-Арена» в Нур-Султане прошла встреча сборных России и Казахстана. Российские футболисты с разгромным счетом 4:0 обыграли казахстанскую сборную.

Матч завершился вечером, 24 марта. Встреча проходила в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, уточняет РИА «Новости». Игра завершилась в пользу сборной России. Счет на 19-й минуте открыл Денис Черышев. Второй гол в ворота Казахстана забил он же в добавленное к первому тайму время.

После перерыва отличился Артем Дзюба. Он забил на 52-й минуте, удачно сыграв на добивание прострела в ворота, который сделал Черышев. Четвертый гол забили сами себе игроки сборной Казахстана. Автоголом отметился защитник Абзал Бейсебеков.

В группе отборочного турнира к Евро-2020, кроме России и Казахстана, есть также Шотландия, Бельгия, Сан-Марино и Кипр.

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