Экономист назвал сумму, которую каждый россиянин отдал за присоединение Крыма

Эксперт попытался посчитать полную сумму дотаций в регион Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший заместитель министра финансов РФ, экономист Сергей Алексашенко назвал сумму, которую каждый россиянин заплатил за воссоединение Крыма с Россией. Такими подсчетами экс-замминистра поделился в своей книге «Русское экономическое чудо. Что пошло не так?».

Отрывки из книги опубликовал журнал Forbes. Экономист приводит конкретные цифры, на которых основывает свои «очень грубые» расчеты. «27 тысяч квадратных километров территории (0,15% от общей территории России), 2,2 миллиона новых жителей», — заявляет Алексашенко, говоря о плюсах присоединения полуострова. Однако затем отмечает, что «Крым всегда был территорией, требовавшей финансовой поддержки».

По словам эксперта, «федеральному Минфину срочно пришлось изыскивать 55 миллиардов рублей уже в 2014 году», то есть в год присоединения Крыма. Далее Алексашенко говорит о дотациях, которые Москва с момента возвращения Крыма направляла на полуостров. К 2019 году, по данным экономиста, сумма этих дотаций достигла 580 млрд рублей. Туда же он добавил бюджет Севастополя, который стал отдельным регионом, траты на развитие инфраструктуры и «косвенные расходы» — например, пенсии и пособия.

В итоге Алексашенко насчитал примерно полтора триллиона рублей. Эту сумму он разделил между всеми россиянами. «Очень грубо, по 10 тысяч с каждого российского гражданина, включая беспомощных стариков и младенцев», — говорит экономист в своей книге. Общая сумма дотаций в Крым, по подсчетам Алексашенко, равна «расходам федерального бюджета на образование на протяжении двух лет. Или расходам на здравоохранение на протяжении трех лет», — резюмирует экономист.