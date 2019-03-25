СМИ узнали о просьбе Utair списать ей более 30 млрд долгов

Всего авиаперевозчик должен порядка 75 млрд рублей Фото: архив авиакомпании «ЮТэйр»

новость из сюжета Проблемы у авиакомпании UTair

Авиакомпания Utair попросила списать ей 31,4 млрд рублей задолженности. Просьба касается 12-летнего кредита на 23,7 млрд рублей и половины семилетнего — 7,7 млрд рублей. Об этом «Ведомостям» сообщили источники в двух банках-кредиторах и человек, близкий к авиаперевозчику.

Общая сумма задолженности Utair составляет 74,7 млрд рублей. Из них авиакомпания должна 17,4 млрд рублей Сбербанку, 13,3 млрд рублей — по облигациям и еще 4,9 млрд рублей — структурам компании «Сургутнефтегаз», которая ранее владела перевозчиком. Этих задолженностей просьба о списании кредитов не касается, пишет издание.

Первая реструктуризация задолженности Utair состоялась в 2015 году, когда компания была близка к банкротству. Тогда все долги преобразовали в два синдицированных кредита. Осенью 2018 года перевозчик заявил о подорожания авиакеросина и попросил вновь реструктуризировать задолженность и списать 75% синдицированного кредита. При этом первые платежи по этим долгам должны будут поступить только в 2020 году.

В первой половине 2018 года выручка авиакомпании составила 36 млрд рублей, при чистом убытке 5,2 млрд рублей. При этом только в январе 2019 года Utair перевезла 1,1 млн пассажиров. Этот показатель позволил компании подняться на четвертую строчку в списке российских авиаперевозчиков — после группы «Аэрофлот», S7 Group и «Уральских авиалиний».

В начале марта крупнейший кредитор Utair банк «Траст» сообщил, что получил ряд предложений о желании выкупить долг авиаперевозчика на сумму 6,6 млрд рублей. Однако ни один из вариантов не устроил кредитное учреждение.