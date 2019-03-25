У Шипулина появился новый конкурент на свердловских выборах в Госдуму

Российская партия «Яблоко» представит своего кандидата на довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу в Свердловской области. 22 марта региональный совет политической организации принял решение об участии в гонке.
Имя кандидата станет известно после предварительного голосования, которое состоится по результатам открытых дебатов, рассказала «URA.RU» зампредседателя реготделения «Яблока» Ирина Скачкова. Отбор претендентов пройдет до конца мая 2019 года.
«Дебаты будут проходить в одном из публичных мест города Екатеринбурга, о конкретном месте, дате, времени и списке претендентов будет сообщено дополнительно, — отметила Скачкова. — Сама процедура выдвижения будет проходить на заседании бюро партии „Яблоко“ в Москве после объявления старта кампании».
Депутат гордумы Екатеринбурга от «Яблока» Константин Киселев в беседе с «URA.RU» добавил: «Участие в довыборах будет полезным для партии с точки зрения подготовки к 2021 году, [когда пройдут выборы в Госдуму и в заксобрание Свердловской области]».
Место в Госдуме освободилось после того, как избранный от округа Сергей Бидонько был назначен вице- губернатором Свердловской области. Довыборы пройдут 8 сентября 2019 года, на данный момент, ключевым претендентом на победу считается экс-биатлонист Антон Шипулин. Он планирует выдвинуться от «Единой России». Но накануне источники «URA.RU» сообщили, что конкуренцию спортсмену может составить экс-кандидат в президенты России, олигарх Павел Грудинин (КПРФ).