Новый челябинский губернатор дал поручения по саммитам ШОС и БРИКС

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер провел 25 марта свое первое аппаратное совещание в новой должности. Как сообщают «URA.RU» собственные источники, на совещании обсуждались вопросы подготовки к саммитам ШОС и БРИКС и общее состояние дел в области. Никаких кадровых решений озвучено не было.
«Текслер дал задание подготовить финансовые документы по саммитам ШОС и БРИКС. Всем раздали текущие поручения, — рассказал источник. — Все продолжают работать в статусе „и. о.“. Никого нового не представили. В целом аппаратное совещание прошло по-деловому».
Как сообщало «URA.RU», Алексей Текслер изменил время аппаратного совещания, ранее они проводились в 12 часов. Врио губернатора начал «аппаратку» до 10 утра. Это первая встреча Текслера со всеми руководителями ведомств. Ранее, сразу после того, как его представили местной элите, он проводил совещание, но только с членами правительства, в которое входят вице-губернаторы и министры.
Во второй половине дня Алексей Текслер будет осматривать ряд объектов в Челябинске. Вечером у него состоится встреча с мэром Челябинска Владимиром Елистратовым. На минувшей неделе врио губернатора побывал в Коркинском и Сосновском районах. В планах у Текслера поездка в Магнитогорск.