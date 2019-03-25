Пенсии, НДС и ОСАГО: что изменится в жизни россиян с 1 апреля

Увеличение социальных пенсий, свобода в выборе страховщика при оформлении полиса ОСАГО и изменения в расчетах НДС — такие перемены ждут россиян в апреле.
С начала апреля в России будут проиндексированы социальные пенсии и пенсии по гособеспечению. С 1 апреля выплаты пенсионерам, которые остались без права на получение страховой пенсии, будут увеличены на два процента. Произойдет повышение соцпенсий по старости, инвалидности или потере кормильца, будут повышены выплаты по государственному пенсионному обеспечению.
По-новому рассчитывать НДС и оформлять документы для вычета с начала апреля придется бухгалтерам. С 1 апреля будет обновлен перечень детских и продовольственных товаров для 10-процентной ставки НДС. С этого же дня будут изменены бланки книг продаж. Применять их будет возможно со II квартала. С 1 апреля меняется форма декларации для компаний — за I квартал отчет должен быть по новому варианту. В тот же день ступают в силу новые бланки для уведомления об освобождении от НДС.
Со 2 апреля российские водители смогут самостоятельно выбирать компанию для покупки полиса ОСАГО через системы Российского союза автостраховщиков. Ранее страховщики выбирались автоматически, уточняет News.ru.
Хорошая новость для автолюбителей: заморозка цен на топливо продлена до июля. Изначальный срок соглашения российского правительства с нефтяными компаниями об оптовых и розничных ценах на топливо заканчивался 31 марта.
В апреле продолжится переход с аналогового формата телевидения на цифровой. Отключение аналогового сигнала произойдет 15 апреля в Амурской, Ивановской, Кировской, Кемеровской, Костромской, Курганской, Липецкой, Москве и Московской, Новгородской, Сахалинской, Тюменской областях, республиках Калмыкии, Мордовии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Удмуртии и Чувашии, в Ставропольском крае и Ямало-Ненецком автономном округе.