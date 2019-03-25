Советник президента обнадежил Текслера насчет саммитов ШОС и БРИКС

Саммиты ШОС и БРИКС — последний шанс Челябинска не превратиться в деревню Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Челябинск готовится принять саммиты ШОС и БРИКС

Советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по проведению саммитов ШОС и БРИКС-2020 в Челябинске Антон Кобяков на встрече с врио губернатора Алексеем Текслером дал понять, что, вопреки слухам, международные мероприятия пройдут на Южном Урале. Все работы ведутся в соответствие с графиком, сообщили «URA.RU» в пресс-службе Росконгресса по итогам встречи.

«Под руководством Текслера область наилучшим образом подготовится к саммитам. Мы обсудили основные направления: строительство объектов, развитие транспортной инфраструктуры и модернизация центра Челябинска. Все работы ведутся в соответствии с графиком», — заверил Антон Кобяков.

Алексей Текслер рассказал, что просил челябинцев обозначить ключевые проблемы региона и больше всего жалоб поступило на состояние центра города. Его модернизация запланирована в рамках подготовки к саммитам. «Благодарен президенту за то, что он доверил мне возглавить регион в такой важный период. Осознаю ответственность и уверен в успешном проведении мероприятий. Благодаря поддержке федерального центра мы сможем реализовать наши проекты в кратчайшие сроки», — заявил Текслер.

Решение о проведении в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС 2020 года принял президент Владимир Путин. В рамках подготовки строится терминал аэропорта, готовится обновление общественного транспорта, возводятся конгрессно-выставочный центр «Таганай и три коттеджных поселка. Всего запланировано подготовить 19 объектов. В Челябинске уже закрыта свалка в черте города, один из виновников смога. Эксперты называют этот проект властей «последним шансом Челябинска не превратиться в деревню». На первом своем аппаратном совещании в правительстве области Алексей Текслер поручил подготовить финансовые документы по подготовке к саммитам.