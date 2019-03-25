Мэры ХМАО активно регистрируются в Instagram, чтобы оставлять комментарии на странице губернатора

Из-за активности губернатора ХМАО Натальи Комаровой в Instagram югорским мэрам приходится экстренно регистрироваться в соцсети. Главам городов нужно публично отвечать на обращения граждан, которые появляются на странице губернатора. Об этом 25 марта «URA.RU» сообщил источник в югорском правительстве.
«Для градоначальников присутствие в Instagram стало необходимостью. Комарова требует публичных ответов и комментариев от глав под своими постами, где жители оставляют тот или иной вопрос. Однако этот тренд касается не только градоначальников, но и окружных чиновников. Показательная история произошла с главой фонда капитального ремонта Еленой Дарибабиной», — резюмирует инсайдер.
Стоит отметить, что первым на этой площадке уже проявил себя мэр Когалыма Николай Пальчиков. На странице губернатора он прокомментировал обращение жителей, связанное с уборкой снега в его муниципалитете.
Также в своем посте об отчете глав муниципалитетов Наталья Комарова сделала ссылку на аккаунт главы Радужного Натальи Гулиной.
«С Натальей Гулиной @gulinana808 обсудили итоги 2018 года, планы на ближайший срок в пределах бюджетного планирования. Хотелось бы, чтобы были опубликованы планы городской администрации на счёт формирования жилого фонда для переселения из аварийного жилья», — говорится в сообщении губернатора. На данный момент аккаунт Пальчикова является закрытым, а у Гулиной какие-либо публикации отсутствуют. Получить комментарий градоначальников не удалось. В их приемных не ответили на звонки агентства.
Ранее жители ХМАО пожаловались губернатору на путаницу в платежках фонда капитального ремонта Югры. Несмотря на то, что обращение поступило приблизительно в восемь вечера, уже к 23 часам на странице главы региона появилось видеообращение руководителя Фонда Елены Дарибабиной, которая объяснила причины временным сбоем и принесла жителям свои извинения.