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Определена дата ухода первого зама губернатора Курганской области

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
25 марта 2019 в 17:50
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Заседание областной думы. Курган, пугин сергей, видеокамеры, видеооператор
Сергей Пугин уходит из правительстваФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Первый заместитель губернатора Курганской области — директор департамента АПК Сергей Пугин написал заявление об уходе с 1 апреля. Об этом «URA.RU» сообщили источники, близкие к правительству региона.

«Уход — инициатива самого Пугина, это связано с тем, что у него расходятся взгляды с руководством региона», — сообщил собеседник агентства. Также он уточнил, что ситуация возникла в связи с требованием врио губернатора Вадима Шумкова устранить дублирующую госзакупочную структуру — дирекцию по строительству объектов капитального строительства в агропромышленном комплексе Курганской области. «Конфликта нет, это взвешенное решение», — отметил инсайдер.

Ранее «URA.RU» сообщало о предстоящей отставке Пугина, который проработал в курганском правительстве более десяти лет.

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