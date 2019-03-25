Определена дата ухода первого зама губернатора Курганской области

Первый заместитель губернатора Курганской области — директор департамента АПК Сергей Пугин написал заявление об уходе с 1 апреля. Об этом «URA.RU» сообщили источники, близкие к правительству региона.
«Уход — инициатива самого Пугина, это связано с тем, что у него расходятся взгляды с руководством региона», — сообщил собеседник агентства. Также он уточнил, что ситуация возникла в связи с требованием врио губернатора Вадима Шумкова устранить дублирующую госзакупочную структуру — дирекцию по строительству объектов капитального строительства в агропромышленном комплексе Курганской области. «Конфликта нет, это взвешенное решение», — отметил инсайдер.
Ранее «URA.RU» сообщало о предстоящей отставке Пугина, который проработал в курганском правительстве более десяти лет.