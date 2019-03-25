Роман Роменков, похоронивший после страшной аварии с «Гелендвагеном» старшую дочь и жену, рассказал о трагедии. Мужчина объяснил, что семья изменила маршрут движения и поехала по Можайскому шоссе [где попала в автокатастрофу — прим. ред.], потому что девочка уговорила родителей показать ей столицу.
«Старшей дочке хотелось, чтобы я показал ей Москву. Мы с женой собирались в больницу глазную, вот лучше бы с ней только поехал, прокатился бы по МКАД — и все», — передает telegram-канал Mash слова 38-летнего Роменкова. Семья приехала в Москву из Смоленска. Издание уточняет, что за рулем иномарки, влетевшей в «Ниву» Роменкова, мог находиться боец MMA.
Трагедия произошла вечером 24 марта на Можайском шоссе, уточняет портал «Дни.ру». Водитель иномарки вылетел на встречную полосу, по которой ехала семья. Женщина погибла на месте. Девочка-подросток умерла по дороге в больницу. Виновник аварии скрылся с места происшествия. На него заведено уголовное дело.
Это не первый случай, когда «Гелендваген» становится антигероем новостей. Ранее сообщалось, что водитель такого же автомобиля Мара Багдасарян была пожизненно лишена водительских прав за многократное нарушение правил движения.