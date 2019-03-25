Губернатор Текслер нашел замену челябинскому министру, уволенному за картельный сговор

И. о. министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области назначен Александр Филиппов. Соответствующее постановление подписал 25 марта врио губернатора Алексей Текслер. Прежний министр Дмитрий Микулик был отправлен в отставку сразу после смены власти в регионе.
«До назначения министра дорожного хозяйства и транспорта возложить исполнение обязанностей на Филиппова Александра Сергеевича», — говорится в документе. Филиппов уже работал в статусе и. о. министра. Руководитель ведомства Дмитрий Микулик ушел на больничный еще в ноябре, после того как в отношении министерства и губернатора Бориса Дубровского было возбуждено дело со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Больше на работу Микулик не выходил.
ФАС признала Дубровского виновным в картельном сговоре, что стало поводом для его отставки. В материалах дела выложена переписка Микулика с менеджерами «Южуралмоста», в пользу которого проводились аукционы. После смены власти в регионе все правительство продолжило работу в статусе и. о, кроме Микулика, которого уволили.
Александру Филипову предложено пока работать дальше до принятия кадровых решений.