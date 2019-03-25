Врио губернатора Алексей Текслер на закрытой встрече в мэрии Челябинска вечером 25 марта продолжил жесткий разговор, начавшийся во время объезда Курчатовского района. Он заявил, что готов дать чиновникам администрации шанс доказать свою работоспособность, сообщил «URA.RU» один из участников встречи на условиях анонимности.
«Речь шла о том, что если мы нынешней командой планируем преобразить город, почему некоторые члены команды не делали этого много лет подряд? И справятся ли они сейчас? У врио губернатора есть сомнения. Но дал шанс доказать работоспособность. Поставил задачу: Челябинск должен выглядеть как столичный город», — отметил участник и добавил, что на встрече было руководство администрации Челябинска в полном составе.
Пресс-секретарь мэра Владимир Сафонов воздержался от комментариев, поскольку встреча проходила в «закрытом» режиме. Аналогично поступил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин.
Во время объезда Курчатовского района Челябинска Алексей Текслер поставил «двойку» чиновникам администрации. По его словам, мэрии «должно быть стыдно».
Владимир Елистратов избран мэром Челябинска меньше месяца назад. Он сменил непопулярного главу Евгения Тефтелева, ставшего одной из причин низкого рейтинга экс-губернатора Бориса Дубровского, что привело к его отставке.