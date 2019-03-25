Евгений Куйвашев многих удивил назначением Чемезова Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Реформа свердловского правительства

Назначение депутата Тюменской думы Олега Чемезова заместителем губернатора Свердловской области — политическая хитрость Евгения Куйвашева. Источник в областной администрации уверен, что сегодня свердловской власти и общественности был представлен новый политический заместитель губернатора. До сих пор полномочия по управлению внутренней политикой региона официально были закреплены за вице-губернатором Сергеем Бидонько, заступившим на пост 17 декабря 2018 года.

Олег Чемезов появился в резиденции свердловского губернатора на оперативном вечернем совещании в понедельник, 25 марта. В качестве заместителя губернатора Свердловской области он будет курировать вопросы территориального развития и цифровизации (раньше их курировали члены правительства Александр Высокинский и Азат Салихов). Неожиданность, сопровождавшая его назначение, породила невыгодное для действующего политического вице-губернатора предположение.

«[Вице-губернатор по внутренней и информационной политике Сергей] Бидонько не прошел тест-драйв как политический вице-? — задается вопросом источник в обладминистрации. — Очевидно ведь, что новый зам — давняя заготовка. Выходит, Бидонько завели, всем показали и сейчас сделают „номиналом“, в которого полетят все шишки, а Чемезов станет реальным политическим заместителем, тем более у него такие полномочия — выходы на все муниципалитеты».

Источник в окружении главы региона подтверждает, что о назначении Чемезова «знали уже с середины января, но строго ближний круг губернатора — представители тюменского сообщества». Сам Сергей Бидонько на вопрос о возможной смене политического губернатора в регионе улыбнулся и открыто сказал, что «ничего такого не опасается». Инсайдер в окружении вице-губернатора заверяет, что тот также знал о предстоящем назначении уже давно.

Политологи подтверждают — пока Бидонько бояться некого, поскольку два ближайших года легендарному тюменскому политику Олегу Чемезову будет не до политических игр.

«Безусловно, произойди это назначение 15 лет назад, Олег Чемезов действительно мог претендовать на то, чтобы стать альтернативным центром принятия решений в области. Он фигура легендарная, его личность окружена мифами, из которых далеко не все имеют хоть какие-то основания. Но сегодня надо учитывать возросший политический вес Евгения Куйвашева, который, нет сомнений, на берегу договорился о распределении полномочий и о том, что новый вице-губернатор будет претендовать на их расширение. Сегодня Олег Леонидович не так влиятелен, как 15 лет назад, да и в Свердловской области он не пользуется таким авторитетом, как в Тюменской. Так что в ближайшее время Чемезов будет работать на результат, а не на конфликты», — уверен политолог Александр Безделов.