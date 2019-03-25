24 марта 2019

Текслер выставил худшие фото за время пребывания в Челябинске

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
25 марта 2019 в 20:42
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Поездка Текслера Алексея по городу. Челябинск, текслер алексей
Родной город разочаровал Алексея ТекслераФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Новая власть в Челябинской области

Врио губернатора Челябинской области поделился впечатлением о родном Челябинске. Город, судя по записи и фото в Instagram, опубликованным 25 марта, пока производит удручающее впечатление, передает корреспондент «URA.RU».

«Просто оставлю это здесь на память. Работаем над тем, чтобы подобный пейзаж Челябинска остался только в фотоархивах», — написал Текслер, выложив фото в окружении чиновников перед лужей. Во время объезда Курчатовского района Челябинска Алексей Текслер поставил «двойку» чиновникам администрации, в том числе главе города Владимиру Елистратову. По его словам, мэрии «должно быть стыдно». На закрытом совещании в администрации врио главы региона вновь раскритиковал городских чиновников, но дал им срок на исправление.

Алексей Текслер родился в Челябинске. Когда ему исполнилось 16 лет, его семья переехала в Норильск. В родной город Текслер вернулся в статусе врио губернатора, после того как ушел в отставку действующий глава региона Борис Дубровский.

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