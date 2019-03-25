Текслер выставил худшие фото за время пребывания в Челябинске

Врио губернатора Челябинской области поделился впечатлением о родном Челябинске. Город, судя по записи и фото в Instagram, опубликованным 25 марта, пока производит удручающее впечатление, передает корреспондент «URA.RU».
«Просто оставлю это здесь на память. Работаем над тем, чтобы подобный пейзаж Челябинска остался только в фотоархивах», — написал Текслер, выложив фото в окружении чиновников перед лужей. Во время объезда Курчатовского района Челябинска Алексей Текслер поставил «двойку» чиновникам администрации, в том числе главе города Владимиру Елистратову. По его словам, мэрии «должно быть стыдно». На закрытом совещании в администрации врио главы региона вновь раскритиковал городских чиновников, но дал им срок на исправление.
Алексей Текслер родился в Челябинске. Когда ему исполнилось 16 лет, его семья переехала в Норильск. В родной город Текслер вернулся в статусе врио губернатора, после того как ушел в отставку действующий глава региона Борис Дубровский.