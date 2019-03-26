Отец осужденного экс-главы зауральского УФНС заявил о несправедливости приговора

Отец Рыжука продолжает настаивать, что его сын невиновен Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Судебной ошибкой назвал приговор экс-руководителю управления ФНС по Курганской области Владимиру Рыжуку его отец Алексей. О «правовом беспределе» в отношении своего сына, получившего 8,5 года колонии, он рассказал «URA.RU».

«Суд недостаточно внимательно исследовал материалы дела, что стало причиной судебной ошибки», — считает Рыжук-старший. Он заявил, что уголовное дело возбудили еще в июне 2017 года по поступившей анонимке, но «восемь месяцев поиска компромата закончились ничем», и время расследования по использованию служебного транспорта в личных целях стало заканчиваться.

По словам собеседника «URA.RU», поэтому и появилась взятка, доказательство которой свелось к показаниям застройщика Владимира Баскаля и фотографии расходно-кассового ордера, который Алексей Рыжук считает поддельным. Он пояснил, что ордер изъяли и приобщили к делу только 29 марта 2018 года, а провести его экспертизу решили лишь 18 июня — через полгода после того, как документ впервые предъявили следователю. Отец Рыжука напомнил и о других нестыковках, однако суд не принял их во внимание, поверив свидетелям, повторно вызванным на допрос и изменившим там свои первоначальные показания.

Рыжук-старший также рассказал, что в 2017 году следствие искало бизнесменов, которые заявят о взятке, однако никто, в том числе и Баскаль, не откликнулись на призыв. «Баскаль в самый разгар устроенного шоу с июня до конца декабря молчал. Молчал не потому, что еще не знал, что главный налоговик в феврале вымогал у него взятку, а потому, что ему в этот период никто не угрожал», — иронизирует собеседник агентства. В завершение он отметил, что по документам Баскаль получил в кассе предприятия 500 тыс. руб. в 14:45, а время встречи Рыжука с Баскалем запеленговано в 13:30. «Вывод очевиден. Рыжук невиновен!» — считает отец экс-главы УФНС.

Курганский городской суд 28 февраля приговорил Владимира Рыжука к 8,5 года колонии строгого режима. Его адвокат подал апелляционную жалобу. Возражения на нее принимались до 22 марта, в ближайшее время дело передадут в областной суд.