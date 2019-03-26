Трамп принял в Белом доме уральского хоккеиста и его команду

«Вашингтон Кэпиталз» завоевал Кубок Стэнли в июне 2018 года Фото: Евгений Кузнецов, Instagram

Президент США Донльд Трамп принял в Белом доме игроков клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз». В составе команды в настоящее время играют трое россиян — Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Приглашения в резиденцию американского лидера игроки клуба удостоились по итогам сезона игр НХЛ 2017-18 года, в которой «Вашингтон Кэпиталз» стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин в ходе приема заявил, что для его команды прием в Белом доме — большая честь, а также сообщил о намерении снова выиграть Кубок Стэнли, передает «Национальная служба новостей».

Трамп, встречая хокеистов, поблагодарил их за успешные игры и за то, что они привезли Кубок Стэнли домой. «Особенный спортсмен привел вас к победе, потрясающий игрок — капитан Алекс Овечкин, — приводит слова американского президента телеканал 360. — Его называют Александром Великим».

А обращаясь к другому российскому спортсмену, уральцу Евгению Кузнецову, Трамп не смог выговорить его фамилию. «Кузнецнаф повторил рекорд лиги по количеству передач в матче финала!» — отметил глава государства. Вспоминал ли Трамп про то, как экс-игрок «Трактора» Кузнецов ел пельмени из главного хоккейного трофея США, не уточняется.

Клуб «Вашингтон Кэпиталз» впервые в истории завоевал Кубок Стэнли, победив команду «Вегас Голден Найтс» (Vegas Golden Knights) со счетом 4:3 в июне 2018 года. По традиции, каждый игрок команды — победителя турнира может один день делать с кубком все что захочет. Кузнецов привез трофей в родной Челябинск и использовал как блюдо для пельменей.