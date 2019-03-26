Российский «Кортеж» не пустят в Европу из-за его названия

Автопроизводители посчитали, что Aurus не является оригинальным названием Фото: сайт президента России

Лимузин Aurus, разработанный в России и являющийся частью проекта «Кортеж», отказываются регистрировать в Европейском бюро по интеллектуальной собственности. Поводом стало название автомобиля, которое, как считают заявители, не является оригинальным.

Против регистрации бренда в Европе выступили несколько автопроизводителей, сообщают «Известия». Среди тех, кто предъявил свои претензии — компания Toyota (выпускает компактный хетчбэк Auris), Lamborghini (производитель люксового кроссовера Urus), а также шинный гигант Michelin со своим суббрендом Taurus. Заявители уверены: название российского лимузина созвучно с их продуктами до степени смешения.

По мнению специалистов, если претензии не удастся урегулировать, то Aurus ждет процедура ребрендига, несмотря на то, что в ряде стран название уже прошло регистрацию и получены документы. В связи с этим, по данным издания, уже «подвисли» перспективы продаж лимузина в Европе.

Между тем, переименование брендов и марок машин — не такая уж и редкая ситуация. Обычно это происходит либо как в случае с лимузином Aurus из-за совпадения или созвучия (американский производитель Jeep был вынужден переименовать внедорожник Patriot из-за того, что в России уже производится машина с таким названием), либо если название носит будет неблагозвучным на языке страны, где планируются продажи (Mitsubishi вынуждено было переименовать Pajero в Montero специально для испаноязычных стран).