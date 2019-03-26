Закон об «устойчивости Рунета» подорожал на 10 млрд

Защита Рунета может обойтись госбюджету в 30 млрд рублей Фото: unsplash.com © URA.RU

Исполнение закона об «устойчивости Рунета», который ранее в Госдуму внес сенатор Андрей Клишас, подорожало на 10 миллиардов рублей. Всего на эти цели может быть потрачено около 30 млрд рублей.

«На выполнение требований из бюджета может быть выделено больше, чем заявляли авторы проекта — более 30 млрд», — сообщает РБК. Ранее Клишас дал оценку расходов на защиту Рунета — более 20 млрд руб.

Согласно сайту АНО «Цифровая экономика», который отвечает за реализацию одноименной нацпрограммы, сумма в 30 миллиардов включена в допфинансирование федерального проекта «Информационная безопасность». Представители АНО «Цифровая экономика» от комментариев отказались. РБК сообщает, ссылаясь на источники, что включение средств в проект утвердило правительство. Вероятнее всего, сумма в 30 млрд не окончательная — в законопроект могут быть внесены изменения и уточнения.

Законопроект об «устойчивости Рунета» был принят Госдумой в первом чтении 12 февраля, напоминает «Национальная служба новостей». Он подразумевает создание инфраструктуры, которая будет обеспечивать работоспособность интернет-ресурсов России при отключении от зарубежных корневых серверов и защищать российский сегмент Интернета от внешних угроз.