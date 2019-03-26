Главврач назвал случайностью гибель роженицы, у которой «вывернули наизнанку органы»

Такой случай, как у погибшей Алисы — один на 20 тысяч Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У 22-летней Алисы, которая умерла спустя сутки после родов в больнице Нижних Серег Свердловской области, произошел самостоятельный выворот матки. Вины доктора, по словам главврача роддома, в смерти роженицы нет.

«Насильственных действий со стороны врача не было. Самопроизвольный выворот — очень редкое явление», — цитирует портал E1.ru главврача Нижнесергинской районной больницы Елену Баранникову. Доктор отмечает, что подобные аномалии встречаются одна на 15-20 тысяч случаев. Молодую женщину попытались спасти врачи Центра медицины катастроф, но безуспешно. После проведенной операции ее должны были переправить в больницу на вертолете, но Алиса оказалась нетранспортабельна.

По факту гибели 22-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», сообщал ранее «URA.RU» старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга. Родственники скончавшейся Алисы рассказывали, что роды у нее проходили нормально, но на финальной стадии возникла проблема — плацента не отделялась от стенок матки. По версии родных погибшей, врач потянула с силой за пуповину и «вывернула наизнанку все женские органы». После этого Алиса впала в кому, а на следующий день умерла.