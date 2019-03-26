Озвученная зарплата рассмешила врачей роддома в Салавате Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Медики родильного дома в городе Салавате (Башкирия) бурно отреагировали на озвученный уровень их зарплат. Инцидент произошел во время встречи с членом совета по правам человека при президенте РФ Наталией Евдокимовой.

Евдокимова поинтересовалась об уровне зарплат в медучреждении. «У неонатологов — 66,5 [тысячи рублей], у акушерок — 35,4, у детских медсестер — 29,5, у младшего медперсонала — 21,3», — цитирует «Пятый канал» директора роддома Альбину Фатыхову. Присутствующие на встрече медики овациями и смехом оценили озвученные цифры. «Это, наверное, средняя по больнице», — прозвучала реплика из зала.

Врачи салаватского роддома на протяжении года борются с решением правительства Башкирии отдать учреждение в концессию. Чиновники уверены, что такая процедура позволит улучшить качество обслуживания и увеличить зарплату персонала. Однако из-за перехода в частные руки медики больницы потеряли медицинский стаж и льготы.

29 декабря 2018 года министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила об увеличении зарплат врачей и медицинского персонала, напоминает «Ридус». По ее словам, за год средний заработок вырос на 39% и 25% соответственно. Средняя зарплата врача в стране составила 75 тысяч рублей, добавила министр.