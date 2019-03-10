Сколько нужно работать учителям и врачам на хорошую зарплату?

Многие бюджетники берут на себя сверхнагрузку, поскольку одного оклада не хватает на жизнь Фото: Анна Майорова © URA.RU

Заявление руководителя администрации главы Чувашии Юрия Васильева о том, что низкие зарплаты врачей и педагогов зависят от отсутствия у них трудолюбия, вызвало волну негатива. Высказывание чиновника раскритиковали в Госдуме и соцсетях. Многие учителя и медики трудятся на две ставки, чтобы свести «концы с концами». Эксперты «URA.RU» рассказали, сколько нужно работать бюджетникам, чтобы получать достойную зарплату.

Высказывание Васильева является оскорбительным, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

«У педагогов много ограничений. Много людей, пытающихся провоцировать их на агрессию. Нищенская заработная плата. Большую часть времени они проводят среди учеников, которые проявляют неуважение. После этого слышать от чиновников, что они бездельники — это верх цинизма»,

— подчеркнул парламентарий.

«В качестве компенсации у педагогов есть отпуск в два месяца, они уходят на досрочную пенсию. В то же время педагог в Германии получает от 3-5 тысяч евро, в Мексике — около 700-800 долларов», — отметил в разговоре с «URA.RU» проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. Поднять зарплату бюджетникам в России не получается по многим причинам, уточнил он. «Большинство регионов страны зависят от федеральной казны — они дотационные, школы зависят от муниципалитетов, при этом в одних районах доходы меньше, чем в других», — пояснил эксперт.

В медицинской сфере такая же плачевная ситуация: финансирования не хватает, уточнил Сафонов. «Большая часть расходов — 80% — это зарплаты. А кроме этого существуют траты на содержание зданий, на заботу о больных, не говоря уже о покупке дорогостоящего оборудования», — заметил эксперт. При этом коэффициент совместительства у медперсонала составляет от 1,4 до 1,6, уточнил собеседник агентства. По словам Сафонова, особая проблема в сельской местности, где нагрузка на фельдшеров выше: приходится много передвигаться, и, в отличие от городских больниц, к сельскому врачу больные идут круглосуточно.

«Основная часть зарплаты зависит от ставки, в каждом регионе она своя.

Стандартная ставка у учителей —18 часов в неделю или шесть уроков по три дня. В Челябинской области она — около 15 тысяч рублей. Поэтому преподаватели зачастую берут две ставки — шесть дней по шесть уроков», — пояснил в беседе с «URA.RU» учитель истории из Челябинска Илья Шишков. По его словам, доплаты также следуют за ведение занятий в рамках дополнительного образования, за кружки и проверку тетрадей.

Помимо прочего, существует стимулирующая часть, уточнил собеседник агентства. «Это надбавки за высокие результаты на олимпиадах. За участие — деньги небольшие, за победы, соответственно, выше. Однако все зависит от бюджета школы», — пояснил Шишков. При этом, по его словам, разница в зарплатах ощущается в зависимости от района города. Например, в учебных заведениях Ленинского района — зарплаты больше, в Тракторозаводском — меньше.

Чтобы решить проблему с низкой зарплатой в сфере образования, учителей следует приравнять к государственным служащим, убежден глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Нилов. «Конечно, это дополнительные расходы, но это та сфера, в которой нельзя экономить», — подчеркнул Нилов. «Оплата труда бюджетников в одной и той же сфере за одну и ту же операцию должна быть одинакова. А у нас складывается уникальная ситуация, когда труд учителей, везде равный по нагрузке, в одном регионе стоит одну сумму, а в другом — другую», — подытожил Сафонов.

Согласно отчету Росстата, в 2018 году средняя зарплата школьных учителей по стране составила 38,4 тысячи рублей. В Уральском федеральном округе в среднем — 37,3 тысячи рублей. Меньше всего в Курганской области — 22,5 тысячи рублей, на Южном Урале — 29,1 тысячи рублей и в Свердловской области — 31,5 тысячи рублей. Следом идут Тюменская область — 39,4 тысячи рублей, ХМАО-Югра — 56,4 тысячи рублей. Больше всего в Ямало-Ненецком автономном округе — 73,4 тысячи рублей. В Прикамье — 30,3 тысячи рублей.

В 2018 году средняя зарплата врачей в России составила 75 тысяч рублей. Меньше всего платят в Зауралье — 56,2 тысячи рублей, Челябинской области — 63,8 тысячи рублей и в Свердловской области — 69,1 тысячи рублей. Дороже всего труд врачей в УрФО оценили в Тюменской области — 85,3 тысячи рублей, в Югре —127, 9 тысячи и на Ямале — 180,1 тысячи рублей. В Пермском крае — 60 тысяч рублей.