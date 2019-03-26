Звезда «Уральских пельменей» получила травму на хоккее. ФОТО

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
26 марта 2019 в 12:53
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Сергей Исаев, интервью. Екатеринбург, исаев сергей
Артист счел травму особым знакомФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Звезда шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев получил спортивную травму во время игры в хоккей. Об этом артист сообщил в беседе с «URA.RU». Шоумен опубликовал на своей страннице в Instagram снимок травмированной ноги.

На фотографии уральский артист запечатлел ногу в эластичном бинте. «Знак отдохнуть! Не болейте!» — подписал Исаев фотографию. «На хоккее шайбой прилетело. Все хорошо. Лечимся, восстанавливаемся», — пояснил Исаев. Собеседник агентства подчеркнул, что травма ни в коем случае не скажется на предстоящих выступлениях.

Ранее Исаев опубликовал в Instagram видео танца «Уральских пельменей» в вагоне поезда по пути в Тюмень.

Фото: Instagram, Сергей Исаев

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