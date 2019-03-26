США просчитались в прогнозе: «Посейдон», посеявший панику на Западе, уже готовят к запуску

Новейший российский подводный аппарат «Посейдон» с атомной энергоустановкой может быть принят на вооружение уже в ближайший год, несмотря на прогнозы американских специалистов. Об этом «URA.RU» заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. По его словам, речь идет о принципиально новом виде вооружения.
«Это уникальный аппарат, скорость передвижения которого под водой достигает 200 километров в час! Он заранее программируется и способен нанести сокрушительный удар по противнику», — пояснил собеседник агентства. Литовкин рассказал, что в первую очередь «Посейдон» угрожает авианосным ударным соединениям, портам и военно-морским базам. «Думаю, что приводимые американцами данные о том, что аппарат примут на вооружение в 2027 году, некорректны. Ожидается, что это случится в ближайший год», — отметил эксперт.
Ранее телеканал CNBC сообщил, что американской разведке стали известны сроки принятия на вооружение российских подводных аппаратов «Посейдон». По данным источников телеканала, аппараты поступят на вооружение якобы не раньше чем через восемь лет. Отмечается, что речь идет о российской подводной лодке, которую трудно засечь и которая выпускает дрон с ядерной боеголовкой. Его крайне сложно перехватить. На сегодняшний день у США нет аналогов этой российской разработки.
Эксперты Business Insider заявили о том, что целью новейшего российского беспилотного подводного аппарата является «развал НАТО». Согласно заключению специалистов, российские торпеды вполне в состоянии «покончить с континентом».