ФАС требует наказать Дубровского и после отставки

ФАС намерена продолжать преследование Бориса Дубровского Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело ФАС РФ против губернатора Дубровского

Федеральная антимонопольная служба РФ будет «настаивать на наказании» для челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского. Для службы нет разницы, действующий он глава региона или бывший, заявил замглавы ведомства Андрей Цариковский во вторник.

Андрея Цариковского попросили прокомментировать дело экс-губернатора во время семинара ФАС в Казани. «Чем больше мы получаем документов, тем больше мы считаем, что правы. Документы будем передавать в правоохранительные органы, там достаточно интересно. Возможно, бывший губернатор — честнейший человек. Но часто антимонопольные дела сталкиваются с делами, связанными с прямой коррупцией», — цитирует замглавы ФАС РИА «Новости».

Цариковский добавил, что Дубровский не приехал на заседание комиссии по его делу, прислав помощника. «Мы давно спорим с Челябинском и [экс-]губернатором в этом вопросе. Много было дел, часть они выиграли, часть проиграли. Мы будем продолжать спорить вплоть до Верховного суда. Это связано с вопросом госзаказа», — резюмировал он.

ФАС РФ в августе прошлого года объявила о подозрении на картельный сговор в Челябинской области, начав проверку 29 тендеров на восемь миллиардов рублей. 18 марта антимонопольщики обвинили Бориса Дубровского в заключении антиконкурентного соглашения с министерством дорожного транспорта региона и компанией «Южуралмост». ФАС считает, что в 2015—2018 годах более 90% всех контрактов заключены с АО «Южуралмост», из них незаконно — десять, на 2,4 млрд рублей. Андрей Цариковский заявил, что материалы будут направлены в МВД и Генпрокуратуру.

На следующий день, 19 марта, прошла коллегия Генпрокуратуры с участием президента Владимира Путина, после которой Борис Дубровский подал в отставку. Врио губернатора назначен первый замминистра энергетики РФ Алексей Текслер.