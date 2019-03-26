Жители Сибая с ноября живут в ядовитом смоге Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экологическая катастрофа в Сибае: город окутал ядовитый смог из карьера УГМК

«Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК) 26 марта завершила затопление карьера, из-за которого башкирский Сибай несколько месяцев был окутан смогом. Однако жителям придется ждать еще 24 дня, пока исчезнут «остаточные явления», сообщил врио главы Башкортостана Радий Хабиров на своей странице в Facebook.

«Образно говоря, внутри карьера — залитая водой доменная печь, и некоторое время она будет остывать. Инженеры УГОКа считают, что остаточные явления, а проще говоря, пар, мы будем наблюдать еще 24 дня. Концентрация вредных веществ в последние дни в воздухе уже снижается, и, если все будет идти штатно, количество случаев превышения ПДК в ближайшие недели должно снизиться до нуля», — написал Хабиров.

Глава республики заметил, что инженеры уже приступили к проектированию работ по откачке воды. Но она начнется, когда будет уверенность, что горение в шахтах прекратилось. В пресс-службе УГМК «URA.RU» рассказали, что концентрация вредных веществ в воздухе уже должна снижаться: «Самая сложная работа, сопряженная поиском решений, окончена, осталось дождаться окончания процесса. Благодарны властям республики и жителям Сибая за помощь и терпение».

Сибайский горно-обогатительный комбинат — филиал Учалинского ГОКа, входящего в УГМК. В ноябре 2018-го началось самопроизвольное окисление и тление на северном и южном бортах карьера и Сибай окутал ядовитый смог: жители жаловались на затрудненное дыхание и рост заболеваемости пневмонией. В ночь на 22 марта было зафиксировано 64-кратное превышение содержания в воздухе диоксида серы.