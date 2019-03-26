Алексей Текслер побывал в пострадавшем доме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Взрыв в многоэтажном жилом доме в Магнитогорске

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер 26 марта, находясь в Магнитогорске, поменял ранее спланированный маршрут. Уже отъезжая от школы 14, где он встречался с жителями дома 164 на проспекте Карла Маркса, пострадавшего от взрыва газа, Текслер развернул кортеж в обратную сторону, передает корреспондент «URA.RU».

На встрече с Алексеем Текслером с жильцами пострадавшего дома, женщина, чья квартира находится в шестом подъезде, рассказала, что поставленный 25 января маячок безопасности лопнул через неделю. «Муж позвонил в администрацию, там сказали — мол, не знают, что делать. Стены ходят ходуном!» — заявила она.

Сама встреча была очень эмоциональной. Жильцы высказали много претензий и нередко срывались на рыдания. Алексей Текслер выслушал всех и распорядился, чтобы его заместители, приехавшие в Магнитку, остались в городе решать проблемы.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Весь день Алексей Текслер посвятил магнитогорской трагедии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Далее кортеж должен был ехать в мэрию, где планировалось награждение тех, кто участвовал в ликвидации последствий трагедии. Но Текслер решил вернуться, чтобы посмотреть квартиру, на которую ему пожаловались. Помещение он осмотрел без прессы, в сопровождении своих заместителей, Евгения Редина и Сергея Шаля. И только потом отправился в мэрию.

22 марта Текслер также менял свой маршрут. В планах был осмотр Челябинска, но врио губернатора отправился за пределы города, чтобы заняться экологической тематикой.

Алексей Текслер: «Искренне благодарю за помощь, которую вы оказали во время трагедии» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Искренне благодарю за помощь, которую вы оказали во время трагедии. Люди оценили ваше неравнодушие. Желаю вам и вашим семьям здоровья и благополучия. Ещё раз лично благодарю вас за помощь людям и за то, что вы сделали», — заявил Текслер во время награждения. Вместе с ним награды вручал руководитель ГУ МЧС по региону Юрий Буренко.

Взрыв газа в доме 164 на Карла Маркса в Магнитогорске прогремел рано утром, 31 декабря. Погибли 39 человек. Президент РФ Владимир Путин поручил южноуральским властям обеспечить жильем всех, кто выжил и потерял квартиры, а также расселить тех, кто боится оставаться в пострадавшем доме.