Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер 26 марта, находясь в Магнитогорске, поменял ранее спланированный маршрут. Уже отъезжая от школы 14, где он встречался с жителями дома 164 на проспекте Карла Маркса, пострадавшего от взрыва газа, Текслер развернул кортеж в обратную сторону, передает корреспондент «URA.RU».
На встрече с Алексеем Текслером с жильцами пострадавшего дома, женщина, чья квартира находится в шестом подъезде, рассказала, что поставленный 25 января маячок безопасности лопнул через неделю. «Муж позвонил в администрацию, там сказали — мол, не знают, что делать. Стены ходят ходуном!» — заявила она.
Сама встреча была очень эмоциональной. Жильцы высказали много претензий и нередко срывались на рыдания. Алексей Текслер выслушал всех и распорядился, чтобы его заместители, приехавшие в Магнитку, остались в городе решать проблемы.
Далее кортеж должен был ехать в мэрию, где планировалось награждение тех, кто участвовал в ликвидации последствий трагедии. Но Текслер решил вернуться, чтобы посмотреть квартиру, на которую ему пожаловались. Помещение он осмотрел без прессы, в сопровождении своих заместителей, Евгения Редина и Сергея Шаля. И только потом отправился в мэрию.
22 марта Текслер также менял свой маршрут. В планах был осмотр Челябинска, но врио губернатора отправился за пределы города, чтобы заняться экологической тематикой.
«Искренне благодарю за помощь, которую вы оказали во время трагедии. Люди оценили ваше неравнодушие. Желаю вам и вашим семьям здоровья и благополучия. Ещё раз лично благодарю вас за помощь людям и за то, что вы сделали», — заявил Текслер во время награждения. Вместе с ним награды вручал руководитель ГУ МЧС по региону Юрий Буренко.
Взрыв газа в доме 164 на Карла Маркса в Магнитогорске прогремел рано утром, 31 декабря. Погибли 39 человек. Президент РФ Владимир Путин поручил южноуральским властям обеспечить жильем всех, кто выжил и потерял квартиры, а также расселить тех, кто боится оставаться в пострадавшем доме.