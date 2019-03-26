По мнению директора роддома в Салавате, его сотрудники смеялись по заранее написанному сценарию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Медики родильного дома в Салавате (Башкирия), которые высмеяли свои зарплаты во время встречи с членом совета по правам человека при президенте РФ Наталией Евдокимовой, действовали по заранее спланированному сценарию. Так считает директор медучреждения Альбина Фатыхова.

«Это их право — выражать свои эмоции. Это же просто, как вам сказать, запланированный сценарий, выступление на публику. Им же нужно показать, у них же одна цель», — приводит слова Фатыховой радиостанция «Говорит Москва».

Также директор салаватского роддома пояснила, что она говорила о размере средних заработных плат по больнице. При этом раскрывать свои доходы Фатыхова отказалась, сославшись на коммерческую тайну.

Ранее во время визита в роддом Салавата член совета по правам человека при президенте России поинтересовалась, сколько получают его сотрудники. Директор зачитала средние по больнице цифры, и работники роддома встретили ее слова о зарплатах овациями и смехом, напоминает портал «Ридус».

Вопросы оплаты труда медиков часто поднимаются в России. Так, в Кемерове врачам скорой помощи не согласовали митинг против низкой заработной платы, напоминает ИА FlashSiberia.