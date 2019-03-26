Экс-глава молодых единороссов назвал «стадом» избирателей, отдавших голоса за домохозяйку от ЛДПР

Бывший глава «Молодой гвардии „Единой России“» в Усть-Илимске Иркутской области Владимир Иващенко назвал жителей города «дебилами» и оскорбил нового мэра Анну Щекину. Таким образом он отреагировал на ее победу и поражение своего однопартийца, спикера местной городской думы Сергея Зацепина.
«Вы даже не понимаете, что натворили. Вы … [ничего] в политике не шарите, никто из вас, а уже отдали город малолетке без образования… Вы очень ограниченное стадо. Можете убеждать себя сколько угодно, что Щекина — мэр, но так никогда не будет, ей как управляли, так и будут управлять. Если вы этого не понимаете, то вы дебилы», — написал Иващенко в комментариях под постом о проигрыше Зацепина в группе «Инцидент Усть-Илимск» в соцсети «ВКонтакте».
Позже Иващенко принес извинения за свои слова, опубликовав на своей странице соответствующий пост. «С моей стороны это был необдуманный, некорректный поступок, основанный на эмоциях. Признаю, написав этот гневный комментарий, я повел себя недостойно», — подчеркнул бывший глава молодых «единороссов» Усть-Илимска.
Ранее 28-летняя домохозяйка Анна Щекина, выдвинутая от партии ЛДПР, стала мэром Усть-Илимска. По итогам голосования она набрала 44% голосов.
Иркутского регионального отделения ВПП «Единая Россия»:
Персональное дело партийца, допустившего вопиющие высказывания в соцсетях, будет рассмотрено 27 марта на специальной комиссии в исполкоме Партии
В социальных сетях появился пост члена партии «Единая Россия» Владимира Иващенко, в котором он в резкой форме высказывал свое отношение по итогам выборов мэра города Усть-Илимска.
В Иркутском региональном отделении «Единой Россия» намерены дать жесткую оценку «хамским высказываниям Владимира Иващенко». «Его действия вызвали резкое осуждение членов партии. Персональное дело Владимира Иващенко будет рассмотрено уже завтра в региональном исполкоме партии на специальной комиссии», — сказано в сообщении Иркутского регионального отделения «Единой России».
Напомним, досрочные выборы мэра Усть-Илимска прошли 24 марта. Анна Щёкина набрала 44% голосов, на втором месте — Сергей Зацепин от «Единой России» с 37,4%.