Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер выбрал для себя новый формат общения с жителями. 26 марта чиновник завел собственную страницу в Instagram и в первом посте рассказал о задачах, которые сейчас пытается решить в регионе.
«Работы много. Главное, на чем сейчас нужно сосредоточиться, — национальные проекты. Это наша цель. И добиться этого можно, только если разобраться с проблемами на самом старте. На первом аппаратном дал поручения членам правительства и главе Оренбурга — обеспечить контроль за нацпроектами, закупками и аукционами. Внимание господдержке АПК и работе с бизнесом, ЖКХ, контроль за дорожным строительством, социальными стройками — детсады, школы, ФАПы, их полное обоснование. Срок — неделя», — написал Паслер.
На момент публикации заметки на аккаунт главы Оренбургской области подписалось почти 1800 человек. Паслер пообещал, что страницу будут вести он и его команда, все сообщения и комментарии пользователей будут отрабатываться.
Отметим, у Паслера есть отличный пример работы с соцсетями. С 2012 по 2016 год он возглавлял правительство Свердловской области, именно в этот период свердловский губернатор Евгений Куйвашев завел себе страницу в Instagram (2014 год). На данный момент на аккаунт подписаны 20,5 тысяч человек. Опыт оказался настолько успешным, что глава Среднего Урала затем «пригласил» в соцсеть всех областных министров. Считается, что самого Куйвашева в Instagram «привел» глава Татарстана Рустам Минниханов.
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Уважаемые друзья! Решил, что для оперативной связи нам необходим еще один ресурс. Это мой единственный официальный аккаунт в социальных сетях. Вести его буду я сам и моя команда. Все сообщения и комментарии буду читать, все обращения и предложения будем отрабатывать. Будем рассказывать о задачах, которые решаем сейчас. Работы много. Главное, на чем сейчас нужно сосредоточиться – национальные проекты. Это – наша цель. И добиться этого можно только, если разобраться с проблемами на самом старте. На первом аппаратном дал поручения членам правительства и главе Оренбурга – обеспечить контроль за нацпроектами, закупками и аукционами. Внимание господдержке АПК и работе с бизнесом, ЖКХ, контроль за дорожным строительством, социальными стройками – детсады, школы, ФАПы, их полное обоснование. Срок - неделя.
Денис Паслер был назначен главой Оренбургской области 21 марта, до этого он работал председателем правления ПАО «Т Плюс».