Паслер теперь будет делиться достижениями Оренбургской области в Instagram Фото: Анна Майорова © URA.RU

Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер выбрал для себя новый формат общения с жителями. 26 марта чиновник завел собственную страницу в Instagram и в первом посте рассказал о задачах, которые сейчас пытается решить в регионе.

«Работы много. Главное, на чем сейчас нужно сосредоточиться, — национальные проекты. Это наша цель. И добиться этого можно, только если разобраться с проблемами на самом старте. На первом аппаратном дал поручения членам правительства и главе Оренбурга — обеспечить контроль за нацпроектами, закупками и аукционами. Внимание господдержке АПК и работе с бизнесом, ЖКХ, контроль за дорожным строительством, социальными стройками — детсады, школы, ФАПы, их полное обоснование. Срок — неделя», — написал Паслер.

На момент публикации заметки на аккаунт главы Оренбургской области подписалось почти 1800 человек. Паслер пообещал, что страницу будут вести он и его команда, все сообщения и комментарии пользователей будут отрабатываться.

Отметим, у Паслера есть отличный пример работы с соцсетями. С 2012 по 2016 год он возглавлял правительство Свердловской области, именно в этот период свердловский губернатор Евгений Куйвашев завел себе страницу в Instagram (2014 год). На данный момент на аккаунт подписаны 20,5 тысяч человек. Опыт оказался настолько успешным, что глава Среднего Урала затем «пригласил» в соцсеть всех областных министров. Считается, что самого Куйвашева в Instagram «привел» глава Татарстана Рустам Минниханов.

Денис Паслер был назначен главой Оренбургской области 21 марта, до этого он работал председателем правления ПАО «Т Плюс».