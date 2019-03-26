По словам Медведева, российская экономика вышла в плюс Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал не повышать налоги в ближайшие шесть лет. Об этом он заявил в ходе выступления на коллегии Министерства финансов.

«Сейчас завершается подготовка законопроекта, который предусматривает включение в Налоговый кодекс ряда неналоговых платежей. Их порядок взимания раньше регулировался подзаконными актами, при этом фискальная нагрузка не должна измениться. После вводится мораторий на изменения, налоги в течение ближайших шести лет корректироваться не должны», — цитирует премьера сайт ТВЦ.

Медведев уточнил, что по итогам года федеральный бюджет выполнен с большим профицитом. По его словам, из-за этого рост ВВП превысил прошлогодние показатели.

Ранее на том же коллегиальном заседании глава Минфина Антон Силуанов анонсировал систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК), напоминает RT. По его словам, ИПК поможет россиянам увеличить свои пенсии до 20% от размера средних заработных плат. Сейчас законопроект о создании системы направлен на рассмотрение.