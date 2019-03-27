Взаимные оскорбления едва не вылились в драку Фото: YouTube, стоп-кадр записи эфира программы «Кто против?»

Двоим участникам прямого эфира программы «Кто против?» пришлось покинуть студию. Ведущим — Владимиру Соловьеву и Сергею Михееву в буквальном смысле пришлось растаскивать рвущихся в драку Араика Степаняна и Грэга Вайнера.

Вайнер не смог стерпеть реплики, брошенной в его адрес Степаняном, и оскорбил его, обвинив во лжи, сообщает Ridus. Оппоненты бросились друг на друга и лишь подоспевшие ведущие остановили намечающийся мордобой. Охрану Соловье попросил проконтролировать, чтобы за кулисами эксперты не смогли продолжить обмен мнениями.

Выпроваживая гостей, Соловьев объяснил свое решение тем, что нельзя вести себя подобным образом несмотря ни на что. «Могут кипеть страсти. Могут быть самые жесткие отношения, но нельзя переходить грань», — пояснил решение выпроводить экспертов из студии Соловьев.

Ситуация, когда гостей эфиров приходится насильно выставлять за дверь, не так уж редка. Не далее, как неделю назад ведущий программы «Место встречи» на телеканале «НТВ» Андрей Норкин выгнал из эфира украинского политолога Павла Жовниренко, напоминает «Царьград».