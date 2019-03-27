Шнуров пожаловался на продюсера «Ласкового мая» в прокуратуру

Адвокат музыканта обратился к силовикам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Константин Добрынин, адвокат лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова, обратился в прокуратуру. Он просит силовиков проверить слова продюсера популярной в 1980-х группы «Ласковый май» Андрея Разина, который ранее предложил избить музыканта.

Добрынин считает, что пост Разина в Instagram от 23 марта, посвященный Шнурову, может содержать призывы к «насилию над гражданами», уточняет RT. Речь идет о публикации, в которой продюсер «Ласкового мая» предлагает пять миллионов тому, кто изобьет музыканта. «Разин умышленно разместил информацию с целью побудить неопределенный круг лиц к совершению насильственных действий», — отметил Добрынин. Юрист подчеркнул, что в сообщении Разина «содержатся призывы к применению насилия в отношении Шнурова».

Уточняется, что Добрынин подал заявление не только в прокуратуру, но и в следственные органы Москвы. Защитник Шнурова просит проверить слова Разина и, в случае нарушения законодательства, завести на него уголовное дело.

Скандал, напомним, разгорелся после того, как Шнуров во время ток-шоу «Зенит» на канале Z+ сравнил Москву с женскими половыми органами. «Круглая, размазана и волосатая», — заявил музыкант. На это резко отреагировал Разин. Он потребовал столичного градоначальника ответить на слова музыканта. А в своем Instagram пообещал пять миллионов и защиту в суде тому, кто изобьет Шнурова за подобные слова.