26 марта 2019
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Силовики сделали выводы после заявлений о пытках задержанных в Югре «Свидетелей Иеговы»

Дмитрий Завьялов
© Служба новостей «URA.RU»
27 марта 2019 в 09:15
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Специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту. Магнитогорск, арест, тюрьма, решетка, полиция
Силовикам пришлось применить к сектантам «боевые приемы»Фото: Илья Московец © URA.RU

Заявления членов запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы» о применении к ним пыток и нанесении побоев во время обысков и задержаний в Сургуте не подтвердились. Об этом заявили «URA.RU» в пресс-службе следственного комитета Югры.

После многочисленных сообщений в СМИ и социальных сетях о якобы имевших место пытках сектантов, проверку проводили югорские следователи по особо важным делам. Силовики установили, что несколько членов организации активно сопротивлялись перед обыском. В связи с этим сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить «боевые приемы», из-за чего у задержанных появились незначительные гематомы и ссадины на ногах, отметили в ведомстве.

«Остальные телесные повреждения, на которые ссылаются заявители, в том числе повреждения в виде ожоговых ран, якобы полученных от действия электрошокера, согласно заключениям проведенных судебно-медицинских экспертиз, не могли быть получены в день проведения следственных действий, а были образованы позже», — говорится в сообщении пресс-службы следственного комитета Югры.

Согласно промежуточным итогам проверки, у нескольких заявителей, сообщивших о применении к ним насилия, судебно-медицинская экспертиза вообще не выявила каких-либо телесных повреждений. Проверка еще продолжается, но в окружном следственном комитете считают, что заявления сектантов являются попыткой воздействия на следствие и направлены на дискредитацию правоохранительных органов. Как ранее сообщало «URA.RU», после предоставления российским правительством результатов медицинских экспертиз арестованного сургутянина Сергея Логинова, европейский суд по правам человека также отказался от претензий в адрес правоохранительных органов.

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