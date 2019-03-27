Силовики сделали выводы после заявлений о пытках задержанных в Югре «Свидетелей Иеговы»

Заявления членов запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы» о применении к ним пыток и нанесении побоев во время обысков и задержаний в Сургуте не подтвердились. Об этом заявили «URA.RU» в пресс-службе следственного комитета Югры.
После многочисленных сообщений в СМИ и социальных сетях о якобы имевших место пытках сектантов, проверку проводили югорские следователи по особо важным делам. Силовики установили, что несколько членов организации активно сопротивлялись перед обыском. В связи с этим сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить «боевые приемы», из-за чего у задержанных появились незначительные гематомы и ссадины на ногах, отметили в ведомстве.
«Остальные телесные повреждения, на которые ссылаются заявители, в том числе повреждения в виде ожоговых ран, якобы полученных от действия электрошокера, согласно заключениям проведенных судебно-медицинских экспертиз, не могли быть получены в день проведения следственных действий, а были образованы позже», — говорится в сообщении пресс-службы следственного комитета Югры.
Согласно промежуточным итогам проверки, у нескольких заявителей, сообщивших о применении к ним насилия, судебно-медицинская экспертиза вообще не выявила каких-либо телесных повреждений. Проверка еще продолжается, но в окружном следственном комитете считают, что заявления сектантов являются попыткой воздействия на следствие и направлены на дискредитацию правоохранительных органов. Как ранее сообщало «URA.RU», после предоставления российским правительством результатов медицинских экспертиз арестованного сургутянина Сергея Логинова, европейский суд по правам человека также отказался от претензий в адрес правоохранительных органов.