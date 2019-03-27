В Екатеринбурге ищут спонсоров, чтобы выкупить земельный участок под будущий храм Святой Екатерины, который екатеринбургская епархия, свердловские власти и уральские бизнесмены планируют построить на набережной городского пруда, на месте сквера возле театра драмы. Пост с призывом к богатым людям откликнутся и принять участие в аукционе опубликовал активист движения «За парки и скверы» Дмитрий Москвин.
«Срочно!!! Нужны миллионеры из любого города России. У вас исторический шанс стать героем Екатеринбурга и его благодетелем, — написал Москвин на своей странице в Facebook. — Пространство, которое было четверть века назад создано на бюджетные деньги для общего пользования всех горожан, отдают в частное пользование. Мы давно говорим о нечестности и несправедливости планов по уничтожению сквера на Октябрьской площади. Для многих горожан он стал привычным местом прогулок, проведения спортивных мероприятий и городских праздников. Мы обращаемся к людям с высокими доходами — примите участие в аукционе!»
В календаре торгов, опубликованном на сайте правительства Свердловской области, указано, что аукцион состоится 11 апреля (заявки на участие в нем необходимо подать не позднее 8 апреля). На торги выставлен земельный участок площадью 5,98 га, назначение — «религиозное использование». «Это весь участок под храм и все постройки рядом», — пояснил «URA.RU» Москвин. Стартовая цена — 3 млн 415 тысяч рублей.
Екатеринбуржцы уже активно обсуждают пост Москвина и даже откликаются на его призыв. «Я дам немного», — пообещал уральский бизнесмен и главный российский монархист Антон Баков. Правда, не преминул упрекнуть пост урбаниста-эколога. «Думаю, призыв бизнесменов к открытой конфронтации с областной властью и крупнейшими ФПГ напоминает больше провокацию, чем решение», — заметил Баков.
Действительно, в записи не сказано, что выкуп земельного участка нужен, чтобы не дать построить на нем храм. «Мы выступаем за то, что никакой сквер города не может быть капитально застроен — неважно, храм это или не храм. Движение „За парки и скверы“ — это движение за парки и скверы, а не против храма», — объяснил агентству Дмитрий Москвин.