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Челябинские ревизоры займутся структурой, которую не проверяли со времен громкого убийства

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
27 марта 2019 в 11:56
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Комяков Сергей. Лошкин Алексей. Челябинск, лошкин алексей
Алексею Лошкину дано поручение по ФОМСуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Контрольно-счетная палата Челябинской области (КСП) проверит территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Такое поручение дано председателю палаты Алексею Лошкину на сессии заксобрания области 27 марта, передает корреспондент «URA.RU». В последний раз КСП проводила ревизию ФОМСа в 2008 году, еще до убийства исполнительного директора фонда Валерия Некрасова.

«Сегодня ФОМС проверяет Главное контрольное управление (ГКУ), мы считаем, что это прерогатива КСП» — заявил председатель законодательного собрания Владимир Мякуш. — Предлагаем в 2019 году провести проверку территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области». Депутаты это предложение поддержали. Ранее этот вопрос в повестке не значился.

Законодательное собрание ЧО. Челябинск.
С апреля 2015 года ФОМСом руководит Ирина Михалевская
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ГКУ, о котором упомянул Мякуш, является структурным подразделением правительства области. КСП подконтрольна исполнительной и законодательной властям. По данным «URA.RU», решение о проверке ФОМСа было принято накануне и согласовано на бюджетном комитете утром 27 марта, непосредственно перед заседанием.

Исполнительный директор ФОМСа Валерий Некрасов был убит в ноябре 2009 года. После него больше года в статусе и. о. фондом руководила Светлана Устьянцева, с января по апрель 2010 года исполнительным директором был Андрей Пшеницын (сейчас министр финансов региона). После смены власти в области фондом стал руководить Михаил Вербитский. В 2014 году власть в регионе вновь поменялась и исполнительным директором фонда была назначена Ирина Михалевская, ранее отвечавшая за работу дочерних предприятий Магнитогорского металлургического комбината.

За более чем десять лет после первой проверки ФОМСом были освоены десятки миллиардов рублей.

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