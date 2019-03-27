Челябинские ревизоры займутся структурой, которую не проверяли со времен громкого убийства

Контрольно-счетная палата Челябинской области (КСП) проверит территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Такое поручение дано председателю палаты Алексею Лошкину на сессии заксобрания области 27 марта, передает корреспондент «URA.RU». В последний раз КСП проводила ревизию ФОМСа в 2008 году, еще до убийства исполнительного директора фонда Валерия Некрасова.
«Сегодня ФОМС проверяет Главное контрольное управление (ГКУ), мы считаем, что это прерогатива КСП» — заявил председатель законодательного собрания Владимир Мякуш. — Предлагаем в 2019 году провести проверку территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области». Депутаты это предложение поддержали. Ранее этот вопрос в повестке не значился.
ГКУ, о котором упомянул Мякуш, является структурным подразделением правительства области. КСП подконтрольна исполнительной и законодательной властям. По данным «URA.RU», решение о проверке ФОМСа было принято накануне и согласовано на бюджетном комитете утром 27 марта, непосредственно перед заседанием.
Исполнительный директор ФОМСа Валерий Некрасов был убит в ноябре 2009 года. После него больше года в статусе и. о. фондом руководила Светлана Устьянцева, с января по апрель 2010 года исполнительным директором был Андрей Пшеницын (сейчас министр финансов региона). После смены власти в области фондом стал руководить Михаил Вербитский. В 2014 году власть в регионе вновь поменялась и исполнительным директором фонда была назначена Ирина Михалевская, ранее отвечавшая за работу дочерних предприятий Магнитогорского металлургического комбината.
За более чем десять лет после первой проверки ФОМСом были освоены десятки миллиардов рублей.